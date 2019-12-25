Кабмин утвердил дорожную карту развития рынка СПГ на пять лет

Михаил Мишустин назвал преимущества применения сжиженного природного газа в РФ.

Российское правительство утвердило дорожную карту развития рынка сжиженного природного газа на следующие пять лет. Об этом коллегам на заседании кабинета министров сообщил Михаил Мишустин.

Предстоит нарастить производство СПГ, а также создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил, что продвижение СПГ важно для регионов с точки зрения газификации. Он призвал ускорить работу в данном направлении. Мишустин добавил, что СПГ может успешно использоваться практически на любых видах транспортного сообщения.

Мишустин выделил дополнительно 3,6 млрд на развитие села.

Фото: Правительство России