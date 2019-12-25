Мишустин выделил дополнительно 3,6 млрд на развитие села

Сумму в 2,47 миллиардов рублей распределят между 22 регионами.

Премьер-министр России Мишустин выделил дополнительно 3,6 миллиардов на развитие села. Данные средства пойдут на мероприятия по комплексному развитию сельских территорий и субсидирование программы сельской ипотеки под 3% годовых. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Сумму в 2,47 миллиардов рублей распределят между 22 регионами. Программа предполагает строительство и реконструкцию школ и детских садов, а также спортивных комплексов, газопроводов, водопроводов.

Ранее Мишустин заявил, что разработка нацпроекта по развитию туризма завершается. Глава кабмина подчеркнул, что эта важная работа, так как туристическая отрасль в данный момент находится в непростой ситуации. При этом она даёт рабочие места миллионам людей.

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