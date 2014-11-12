Мишустин заявил, что разработка нацпроекта по развитию туризма завершается

Туристическая отрасль в данный момент находится в непростой ситуации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что разработка национального проекта по развитию туризма завершается.

Правительство продолжает принимать меры, которые направлены на развитие индустрии туризма и гостеприимства. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, данные меры войдут в национальный проект. Глава кабмина подчеркнул, что эта важная работа, так как туристическая отрасль в данный момент находится в непростой ситуации. При этом она даёт рабочие места миллионам людей.

Ранее мы писали, что правительство направит 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей.