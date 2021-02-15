Правительство направит 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.
Деньги поступят в фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".
Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
По его словам, 10 миллиардов — это первый транш. Всего в 2021 году данная на данную статью заложено 60 миллиардов рублей расходов. Кроме лекарств будут приобретаться и технические средства реабилитации.
Ранее Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции.
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