Мишустин отметил, что 10 миллиардов — это первый транш.

Правительство направит 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания со своими заместителями.

Деньги поступят в фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра".

Фонд будет обеспечивать таких детей необходимыми лекарствами. Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, 10 миллиардов — это первый транш. Всего в 2021 году данная на данную статью заложено 60 миллиардов рублей расходов. Кроме лекарств будут приобретаться и технические средства реабилитации.

Ранее Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции.

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