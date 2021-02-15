Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции на ближайшие пять лет. Предполагается, что это позволит усилить защиту интеллектуальной собственности.
Ее цель – сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Достижение результатов планируется через принятие или усовершенствование законов и норм, а также улучшение методов надзора.
В приоритете для наблюдения - пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, автомобильная и авиационная промышленность, детские товары, химическая промышленность.
Ранее Мишустин заявил, что к майскому указу Путина по зарплатам бюджетников нельзя подходить формально.
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