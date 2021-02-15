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Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции

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В приоритете для наблюдения - пищевая и легкая промышленность, фармацевтика.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию противодействия незаконному обороту продукции на ближайшие пять лет. Предполагается, что это позволит усилить защиту интеллектуальной собственности.

Ее цель – сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Достижение результатов планируется через принятие или усовершенствование законов и норм, а также улучшение методов надзора.
В приоритете для наблюдения - пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, автомобильная и авиационная промышленность, детские товары, химическая промышленность.

Ранее Мишустин заявил, что к майскому указу Путина по зарплатам бюджетников нельзя подходить формально.

Видео: Правительство России

Теги: мишустин, незаконный оборот, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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