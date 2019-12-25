Мишустин: к майскому указу Путина по зарплатам бюджетников нельзя подходить формально

Чиновник призвал обеспечить прозрачность в оплате труда для бюджетников.

Глава российского правительстве Михаил Мишустин: к майскому указу Владимира Путина от 2012 года по зарплатам бюджетников нельзя подходить формально. Об этом чиновник заявил на заседании кабинета министров 12 февраля. Он отметил, что президентское постановление остается основным ориентиром в данном вопросе. Премьер-министр призвал коллег создать максимально прозрачную систему оплаты труда.

Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: коллеги, недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, важно видеть за этими цифрами людей Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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