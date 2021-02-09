Премьер-министр РФ уже посетил три из десяти отстающих регионов страны.

Михаил Мишустин призвал поддержать отстающие регионы. Об этом глава российского правительства сообщил на совещании с вице-премьерами страны. По словам спикера, чиновники не должны допускать сбоев в реализации целевых программ даже из-за сложной эпидемиологической обстановки. По мнению Мишустина, пока что субъекты РФ не могут развиваться без федеральной помощи из Москвы.

Регионам со сложной ситуацией мы должны оказывать активную помощь и совместно с губернаторами координировать все проекты, не допускать сбоев в реализации целевых программ и наиболее значимых проектов Михаил Мишустин, премьер-министр России

В числе отстающих регионов Мишустин отметил Карелию, Калмыкию, Адыгею. Он уточнил, что уже посетит эти регионы. Сейчас в его списке остались рабочие визиты еще в семь отстающих субъектов РФ. Он призвал не просто выделять деньги, а также следить за тем, чтобы эти средства в действительности работали.

Мишустин продлил упрощенный порядок назначения инвалидности.

Видео: Правительство России