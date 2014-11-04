Ранее присуждённый статус инвалидности продлевается гражданину на шесть месяцев.

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил упрощенный порядок назначения инвалидности. Срок его действия увеличен до 1 октября.

Новый порядок ввели в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в апреле. Он предполагает, что ранее присуждённый статус инвалидности продлевается гражданину на шесть месяцев в автоматическом режиме. Также инвалидность можно получить без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

Ранее мы писали, что Конституционный суд разрешил петербуржцу получать две пенсии одновременно.

Фото: pixabay.com