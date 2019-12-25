Конституционный суд разрешил петербуржцу получать две пенсии одновременно

Одна из выплат положена мужчине по старости, вторая – как ликвидатору чернобыльской катастрофы.

Житель Петербурга отстоял в суде право получать две пенсии: одну – по старости, вторую – по инвалидности в связи с воздействием радиации на Чернобыльской АЭС. Как рассказали в пресс-службе Конституционного суда, Алексей Подвязников обратился в инстанцию с жалобой на пенсионный фонд, который отказал ему в выплате обеих пенсий.

Отмечается, что петербуржец принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы и в 2018 году получил инвалидность II группы по заболеванию, связанному с катастрофой. Пенсионный фонд отказал мужчине, пояснив, что две пенсии могут получать только граждане с инвалидностью, вызванной военной травмой. В судах Подвязникову тоже отказали.

В Конституционном суде (КС) отметили, что военнообязанные-ликвидаторы последствий чернобыльской катастрофы как и другие военнослужащие попадают под законодательный порядок пенсионного обеспечения, поскольку действовали в публичных интересах и в опасных для жизни условиях. Инвалидам по военной травме выплачивают две пенсии, признавая их заслуги по защите Отечества.

В ходе изучения дела КС разослал запросы в различные государственные органы, в отношении Подвязникова провели новую медико-социальную экспертизу, которая изменила формулировку причины инвалидности. После этого право на получение одновременно двух пенсий было восстановлено.

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