Петербуржцам объяснили, как действовать при навязчивых звонках коллекторов не по адресу

Часто коллекторы звонят людям без долгов с требованием погасить долги родственников и друзей.

В петербургском Роспотребнадзоре дали советы горожанам, которым без повода звонят из коллекторских агентств. Случается, что людям без реальной просроченной задолженности звонят с требованием погасить долги родственника, друга или коллеги. В ведомстве отметили, что персональные данные "чистого" человека могут появиться в базе агентства силами самого должника или же путем поиска данных через интернет.

Сначала, рекомендовал Роспотребнадзор, нужно узнать, какое именно коллекторское агентство вам звонит и на каком основании. Затем нужно разъяснить, что вы не являетесь поручителем должника, нигде не давали своего согласия и ничего не подписывали. Непрекращающиеся звонки стоит записать на диктофон, не будет лишним взять детализацию переговоров у мобильного оператора – так получится подтвердить нарушения со стороны коллекторов. Также можно направить в адрес агентства и кредитора заказное письмо, в котором сообщается об отсутствии у вас кредитных обязательств и о некорректной работе коллектора (сопроводить второе сообщение нужно датой, временем и номерами телефонов, с которых вам звонили).

Жалобу на навязчивых коллекторов можно подать в полицию или сразу в службы судебных приставов и прокуратуру. За нарушение закона № 230-ФЗ коллекторам грозит до 500 тысяч рублей штрафа. Ведомство напомнило, что коллекторы обязаны действовать добросовестно и разумно, а также не имеют права применять к должнику меры принуждения и угрозы.

Ранее мы рассказывали, как петербурженка отсудила у застройщика более 200 тыс. рублей за ржавую воду.

Фото: pixabay