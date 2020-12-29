Петербурженка отсудила у застройщика более 200 тыс. рублей за ржавую воду

Жительница дома обратилась к застройщику, а после к экспертам. Выяснилось, что вода не соответствует СанПин.

Во вторник, 26 января, петербурженка смогла отсудить в качестве возмещения морального вреда 245 тысяч рублей у застройщика ООО "Пушкин", сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Как следует из материалов дела, Ксения Цирикова живёт в многоквартирном доме № 14к1 литера А по улице Анциферовской. Истица отметила, что из крана в ее квартире льется ржавая вода. Женщина обратилась к застройщику, но после того, как она не получила ответа, пошла к экспертам. Выяснилось, что вода не соответствует требованиям СанПин. По итогам строительно-техническая экспертиза специалисты подтвердили, что в системах горячего и холодного водоснабжения дома есть производственные дефекты.

Застройщика обязали настроить и обеспечить надлежащую работу системы водоподготовки для очищения входящей воды, заменить стальные оцинкованные стояки ГВС в квартирах на первом этаже, поменять полотенцесушители, заменить сварочные соединения на резьбовые в холодном водопроводе, промыть системы холодного водоснабжения после замены соединений, проконтролировать качество питьевой воды после промывки системы с холодной водой через 3-6 месяцев. В случае, если ситуация не изменится, ООО "Пушкин" должен разработать проект по замене магистрального трубопровода системы холодного водоснабжения и провести ряд иных важных работ.

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