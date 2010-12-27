Пенсионерка из Петербурга отсудила у ЖКС 230 тысяч из-за гололеда во дворе дома

Женщина упала на льду и получила травмы.

Управляющая организация ООО "Жилкомсервис №3 Красногвардейского района" выплатила пенсионерке 230 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. В феврале 2019 женщина подскользнулась и упала во дворе жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Из-за гололеда пенсионерка получила травмы. У нее обнаружили перелом обеих лодыжек, правой голени, подвывих стопы. Было установлено, что ООО "Жилкомсервис №3 Красногвардейского района" должным образом не очистил придомовую территорию от снега и наледи.

Прокурор встал на сторону пострадавшей и обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации с ЖКС в размере 500 тысяч рублей. Стороны рассмотрели заявление и подписали мировое соглашение. Управляющая организация выплатила женщине 230 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV