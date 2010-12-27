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Более 3,5 миллионов рублей украли у профессора в центре Петербурга
Сегодня, 11:18
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nadezhda_sib

Более 3,5 миллионов рублей украли у профессора в центре Петербурга

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Он перевозил сумму в чужой машине.

Профессор одного из технических вузов стал жертвой грабителей. Из машины украли около 3,5 млн рублей, которые принадлежали ученому. Об этом 16-го июля сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По данным агентства, днем 15-го июля двое неизвестных украли рюкзак из иномарки. В нем были деньги. Машина была припаркована у дома №2 по Колокольной улице. Как оказалась, владелец сумму - 72-летний преподаватель, а вот автомобиль принадлежит другому человеку. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что неизвестный украл 16 млн рублей из квартиры юриста в Невском районе. 

Фото: pixabay.com

Теги: кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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