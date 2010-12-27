Неизвестный украл 16 млн рублей из квартиры юриста в Невском районе

Она находится на втором этаже.

Неизвестный обокрал юриста крупной деревоперерабатывающей компании на 16 млн рублей. Он проник к ней в квартиру на проспекте Обуховской обороны. Об этом 16-го июля сообщило АН "Оперативное прикрытие".

По данным агентства, "домушник" попал в квартиру с 08:15 до 11:30 15-го июля. Она находится на втором этаже. Как злоумышленник смог проникнуть в помещение - пока неизвестно. Сигнализации и видеонаблюдения в квартире нет.

Жертвой кражи стала 30-летняя женщина. У нее пропали ювелирные изделия, часы и деньги. Ущерб оценили в почти 16 млн рублей и 50 тысяч евро.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржец заплатил 229 тысяч рублей алиментов ради новых водительских прав.

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