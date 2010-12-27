Петербуржец заплатил 229 тысяч рублей алиментов ради новых водительских прав

Ранее судебный пристав лишил его возможности пользоваться специальным правом.

Мужчина выплатил долг в 229 тысяч рублей по алиментам ради новых водительских прав. Об этом 15-го июля сообщила пресс-служба ФССП России.

Водитель пришел в МРЭО для замены старых водительских прав на новые, но оказалось, что для этого надо погасить долг перед его ребенком 2017 года рождения. Ранее Пушкинский РОСП УФССП России по Петербургу возбудил исполнительное производство в отношении мужчины. Он был предупрежден о всех возможных последствиях.

Так как у должника не было имущества, то судебный пристав решил наказать его по-другому. Он вынес постановление об ограничении выезда за пределы РФ, а также ограничил должника в праве водить автомобиль. Более того, мужчину могли привлечь к административной ответственности.

Осознав всю ситуацию, 30-летний отец перевел необходимую сумму на счет взыскательницы. Он пообещал, что платить алименты будет каждый месяц.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что гонщик из Петербурга оплатил все штрафы ради хорошей репутации на работе.

Фото: vk.com/fssp_work