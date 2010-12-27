Гонщик из Петербурга оплатил все штрафы ради хорошей репутации на работе

Задолженность составляла 80 тысяч рублей.

Петербуржец погасил долг в 80 тысяч рублей ради престижной работы. Об этом 4 июля рассказала пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.

Мужчина задолжал дорожным полицейским за превышение скоростного режима на дороге. Он делал это регулярно, за что его и привлекли к административной ответственности. Исполнительное делопроизводство возбудили в Красносельском районе Петербурга.

Все выписанные штрафы водитель игнорировал, поэтому документы поступили на принудительное исполнение судебным приставам. Найти гонщика не удавалось, так как он не жил по месту регистрации. Неожиданно для судебных приставов должник пришел сам.

Мужчина решил поинтересоваться, нет ли у него долга. Узнав, что если он не выплатит сумму, то к нему применят принудительные меры, он поспешил получить квитанцию и оплатить ее в ближайшем отделении банка. Оказалось, что он только что получил престижную работу и не хотел иметь статус должника.

Свое обещание он выполнил. Исполнительное производство было окончено.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фигурант "театрального дела" обворовал Минкультуры на десятки миллионов рублей.

Фото: vk.com/fssp_work