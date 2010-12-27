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Фигурант "театрального дела" обворовал Минкультуры на десятки миллионов рублей
Сегодня, 15:51
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nadezhda_sib

Фигурант "театрального дела" обворовал Минкультуры на десятки миллионов рублей

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Дело передано в суд.

В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поступило уголовное дело против Максима Корнеева. Он обвиняется в хищении средств, выделенных на реконструкцию и строительство новых зданий театров Москвы и Петербурга. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. 

По данным следствия, в 2015-2016 году Корнеев похитил свыше 45,5 млн руб., выделенных ФГБУ "Северо-Западная дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" на проектирование новой сцены Малого драматического театра.

Также мужчину обвиняют в хищении 210 млн руб. при строительстве филиала МХТ им. Чехова и поставках оборудования для театра. По предварительным данным, это произошло в 2016 году. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге отремонтируют фасад дома №26 на Моховой улице. 

Фото: mdt-dodin.ru

Теги: кража, мдт, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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