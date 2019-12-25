Спектакль представят 25 ноября в Молодежном театре на Фонтанке. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

"Иов" – почти библейская история одной большой семьи, сага о войне и мире, а также о жестоком ХХ веке. В жизни героев есть большие испытания и сильная вера.

Старший сын бедного учителя Зингера ушел в армию, второй решил бежать в Америку. А чтобы спасти от бесчестия единственную дочь, семье придется бросить дом и увезти ее на другой конец света. На чужих оставили новорожденного сына Менухима.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

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