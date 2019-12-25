Спектакль покажут 24 ноября в Театре на Васильевском. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Вы проникнетесь драмой о семейных отношениях, счастье и настоящей любви. Главной героине улыбнулась удача – она встретила родственную душу Василия. У обоих за спиной брак с нелюбимыми, дети и внуки, тяготы послевоенных лет.

Родственные души наконец находят друг друга и решают остаться вместе, однако их дети против. Тогда персонажи идут на страшную ложь, чтобы разлучить родителей.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

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