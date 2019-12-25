Петербуржцам представят историю 60-х годов. Все начнется с того, что в дом владельца крупной компании приходит его молодой сотрудник, чтобы просить руки дочери и должности коммерческого директора с высоким окладом. Дочь оказывается беременной от бывшего шофера, а служанка выходит замуж за барона.
Французскую комедию на сцену перенес режиссер Владимир Глазков – лауреат театральных премий РФ, Германии и Франции.
В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.
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