Спектакль покажут 25 ноября в Доме актера Петербургского отделения СТД. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Петербуржцам представят историю 60-х годов. Все начнется с того, что в дом владельца крупной компании приходит его молодой сотрудник, чтобы просить руки дочери и должности коммерческого директора с высоким окладом. Дочь оказывается беременной от бывшего шофера, а служанка выходит замуж за барона.

Французскую комедию на сцену перенес режиссер Владимир Глазков – лауреат театральных премий РФ, Германии и Франции.

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

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