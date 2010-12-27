В Петербурге отремонтируют фасад дома №26 на Моховой улице

Зданию вернут исторический облик к концу августа.

Фасаду дома №26 на Моховой улице вернут исторический облик. Работы должны завершить к концу августа, сообщил "Петербургский дневник".

Объект передали в работу 10 июня, сразу после разрешения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Подрядчиков выступила "Северная Венеция". Помимо ремонта фасада, до наступления холодов рабочие отремонтируют крышу дома. Сейчас в работе задействованы 15 человек.

Всего на Моховой улице отреставрируют 5 фасадов. К концу лета планируют завершить работы у домов №31, лит. Б, №44, лит. А, №26.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Гостиный двор Петербурга ждет реконструкция.

Фото: Александр Глуз / Петербургский дневник