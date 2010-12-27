Гостиный двор Петербурга ждет реконструкция

Планируется создать парк, зону ресторанов и площадки для отдыха.

В Петербурге приступили к реконструкции Гостиного двора. Работы над комплексом будут идти по частям. Сейчас началась реставрация дворовых фасадов наружного кольца Ломоносовской, Перинной и части Садовой линии. Полностью торговую площадку закрывать не будут, сообщили "АБН" с ссылкой на представителей комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Реконструкцией займется "Студия 44" под управлением архитектора Никиты Явейна. В его проекте планируется разбить внутри Гостиного двора парк, а также создать зону ресторанов и различные площадки для отдыха.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Газпром" подал заявку на участие в реновации комплекса оранжерей Таврического сада Петербурга.

Фото: Википедия