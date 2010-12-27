"Газпром" подал заявку на участие в реновации комплекса оранжерей Таврического сада Петербурга

Компания будет бороться с "Ginza Project" и другими потенциальными участниками.

"Газпром" будет участвовать в проекте реновации комплекса оранжерей Таврического сада Петербурга. Компания подала заявку на участие, но ещё не представила концепции проекта, сообщил "Коммерсантъ" с ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

Помимо "Газпрома" в проекте также участвует "Ginza Project". Они подали концепцию в апреле этого года. По задумке архитектора Олега Шапиро, основная часть территории станет прогулочной оранжереей. В ней будет расположены зимний сад, концертный зал, детская площадка и цветочный рынок. А также образовательный центр, детский клуб, мастерские, лектории, тематические магазины, общественный огород и фермерский гастромаркет. Поэтапное строительство планируется завершить к 2025 году. Всего на реализацию проекта "Ginza Project" готова привлечь сумму до 1,7 млрд рублей.

Также в проекте заинтересована компания "Тандем-истейт". Сейчас они собирают документы для заявки на конкурс. В плане – создание культурно-образовательной площадки и межвузовского центра профессий на территории оранжерей. Заявленная стоимость составляет 711 млн рублей, которые должны окупиться за семь лет.

Заявки о готовности принять участие в конкурсе будут приниматься до 8 июля, затем начнутся торги. Победитель конкурса получит земельный участок на 35 лет и должен будет провести реконструкцию участка площадью 2,7 гектара. По истечению договора он вернётся в собственность города.

Теплицы Таврического сада построены в конце 1970-х годов и последние десятилетия находятся в полуразрушенном состоянии. О том, что Петербурге планирует передать объект на государственно-частное партнёрство, ранее сообщил Смольный.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ.

Фото: Википедия