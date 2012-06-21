"Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

Общий объем дивидендных выплат - 393,2 млрд руб.

В пятницу, 29-го июня, проходит годовое общее собрание акционеров ПАО "Газпром". На нем глава холдинга Алексей Миллер сообщил о постепенном переходе на выплату дивидендов в 50% от прибыли по МСФО.

Миллер отметил, что компания выходит на новый уровень акций. Предлагается выплатить дивиденды в размере 16 рублей 61 копейка на акцию. На эти выплаты пойдет 27% прибыли "Газпрома" по МСФО. Это рекордно высокая цифра, более, чем в два раза выше, чем в прошлом году.

"Объем дивидендных выплат, которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы "Газпрома" в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием. Общий объем дивидендных выплат - 393,2 млрд руб.", - сказал Миллер.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что акционеры "Газпром нефти" обновили состав совета директоров.

Фото: gazprom.ru