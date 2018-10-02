Акционеры "Газпром нефти" обновили состав совета директоров

В пятницу, 14 июня, акционеры "Газпром нефти" провели годовое собрание. На нем они избрали совет директоров. Об этом сообщил "Интерфакс".
В новом составе в совет вошли 11 человек из 13. Валерий Голубев и Всеволод Черепанов, заместители Алексея Миллера, лишились своих мест. Также совет покинул член совета директоров "Газпром газомоторное топливо" Сергей Фурсенко. "Новичком" в совете стал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Ранее Piter.TV сообщил о стоимости спонсорского контракта между "Газпромом" и "Зенитом".
Фото: vk.com/gazprom_neft
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