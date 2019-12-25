В Адыгее уже в 2021 году 25 школ будут оснащены, а в течение 3 лет 75 школ сельских будут дооснащены оборудованием.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обещал поддержать изучение естественных наук в сельских школах. По его словам, правительство будет уделять большое внимание данной проблеме.

Мишустин проводит рабочую поездку в Адыгее. Там призер Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" Михаил Пчелинцев спросил у председателя правительства о том, как можно улучшить качество естественно-научного образования в российских сельских школах.

Премьер заявил, что в Адыгее уже в 2021 году 25 школ будут оснащены, а в течение 3 лет 75 школ сельских будут дооснащены оборудованием.

Ранее Мишустин заявил, что наихудшего сценария для экономик стран ЕАЭС в период пандемии удалось избежать.