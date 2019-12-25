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Мишустин обещал поддержать изучение естественных наук в сельских школах
Сегодня, 15:39
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matveyvn

Мишустин обещал поддержать изучение естественных наук в сельских школах

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В Адыгее уже в 2021 году 25 школ будут оснащены, а в течение 3 лет 75 школ сельских будут дооснащены оборудованием.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обещал поддержать изучение естественных наук в сельских школах. По его словам, правительство будет уделять большое внимание данной проблеме.

Мишустин проводит рабочую поездку в Адыгее. Там призер Всероссийского конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" Михаил Пчелинцев спросил у председателя правительства о том, как можно улучшить качество естественно-научного образования в российских сельских школах.

Премьер заявил, что в Адыгее уже в 2021 году 25 школ будут оснащены, а в течение 3 лет 75 школ сельских будут дооснащены оборудованием.

Ранее Мишустин заявил, что наихудшего сценария для экономик стран ЕАЭС в период пандемии удалось избежать.

Теги: адыгея, мишустин, образование, школа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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