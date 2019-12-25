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Мишустин: наихудшего сценария для экономик стран ЕАЭС в период пандемии удалось избежать
Сегодня, 12:19
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lesjasap

Мишустин: наихудшего сценария для экономик стран ЕАЭС в период пандемии удалось избежать

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Глава российского правительства выступил на заседании совета ЕАЭС.

Михаил Мишустин заявил о том, что наихудшего сценария для экономик стран ЕАЭС в период пандемии удалось избежать. Об этом глава российского кабмина сообщил на межправительственном совете, который проводился в расширенном составе. Чиновник призвал страны-участницы Евразийского экономического союза обеспечить проведение массовой вакцинации.

Благодаря слаженным действиям удалось не допустить самого плохого сценария для экономик наших стран...борьба с коронавирусом остается важным направлением. Очевидно, что решающим фактором здесь станет создание возможностей для вакцинирования на территории всего Союза

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По словам эксперта, Россия готова оказать поддержку партнерам в сфере вакцинирования населения. По мнению Мишустина, использование пандемии рядом государств в собственных интересах приведет лишь к негативному эффекту.

Мишустин надеется, что Казахстан и Киргизия опробуют платформу "Путешествую без COVID-19".

Фото: форум Digital Almaty-2021

Теги: еаэс, михаил мишустин, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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