Приложение заработает с 2022 года. Оно поможет мигрантам заранее решить вопросы, связанные с трудоустройством и переездом.

Михаил Мишустин анонсировал начало действия приложения "Работа в ЕАЭС". Об этом российский премьер-министр сообщил коллегам в рамках форума Digital Almaty 2021. Чиновник объяснил, что приложение начнет функционировать в начале 2022 года.

"Работа в ЕАЭС" помогает с поиском работы в государствах "пятерки". Это единый сервис, которым можно воспользоваться, чтобы найти вакантные места, оформить необходимые документы, в том числе и медицинскую страховку, оно поможет также с выбором жилья Михаил Мишустин, глава правительства РФ

Премьер подчеркнул, что в едином приложении для ЕАЭС будут находиться национальные системы миграционных сервисов стран-участниц, чтобы "уже все в порядке было со въездом". По словам Мишустина, новый сервис позволит всем желающим трудоустроиться в государствах ЕАЭС. Практически все вопросы , связанные с работой, граждане смогут решить еще до переезда.

Напомним, что приложение создано специалистами Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Мишустин рассказал о последствиях затягивания цифровизации в ЕАЭС.

Фото: Правительство РФ