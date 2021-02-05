Российский премьер выступает на форуме Digital Almaty 2021.

Михаил Мишустин рассказал о последствиях затягивания цифровизации в ЕАЭС. Об этом глава российского правительства заявил в рамках международного форума Digital Almaty 2021. По мнению чиновника, затягивание процесса цифровизации, как и унификации таможенного администрирования, приведет страны к возвращению контроля на границах между странами-участницами союза.

Угрозу нашим экономикам и суверенитетам несут не общие цифровые платформы и системы, а именно их отсутствие. Если не заниматься их созданием, чтобы обеспечить прозрачность общих товарных рынков, то, по сути, это будет равносильно восстановлению таможни на границах между странами. Это то, от чего мы уходили, создавая Союз Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер подчеркнул, что без собственных цифровых платформ страны ЕАЭС попадут в информационную, экономическую и политическую зависимость от решений других государств. Мишустин уверен, что пандемия коронавируса ускоряет не только трансформацию "цифры", но и формирование внешних вызовов.

Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия во встрече с коллегами по ЕАЭС.

Видео: форум Digital Almaty-2021