Российский премьер заявил, что цель банка — развитие экономик стран, входящих в союз.

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что проекты Евразийского банка развития способствуют экономическому прогрессу ЕАЭС. По его словам, деятельность организации способствует четырём свободам союза - свободе движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала.

Союз [ЕАЭС] работает достаточно активно, все заявленные четыре свободы. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Заявление он сделал на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым. Российский премьер заявил, что цель банка — развитие экономик стран, входящих в союз, путём увеличения логистических, инфраструктурных и энергетических проектов.

Ранее Мишустин в Элисте осмотрел инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода.

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