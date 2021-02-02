Республика Калмыкия находится в зоне дефицита источников поверхностных вод.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Элисте осмотрел инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода. Он сделал это в рамках рабочей поездки в Калмыкию.

Отмечается, что республика Калмыкия находится в зоне дефицита источников поверхностных вод — действующие на её территории фактически непригодны для водоснабжения. При этом вода в подземных источниках имеет крайне большую минерализацию. Для водоснабжения населения используются поверхностные водные ресурсы рек соседних регионов.

Ранее Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока.

Видео: YT / elistaorg