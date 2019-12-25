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Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия во встрече с коллегами по ЕАЭС
Сегодня, 15:22
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matveyvn

Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия во встрече с коллегами по ЕАЭС

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Планируется обсудить усовершенствование договорно-правовой базы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил первый иностранный визит в 2021 году. Он прибыл в Алма-Ату для участия во встрече с коллегами по ЕАЭС 5 февраля.

Особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.

цитата из пресс-службы правительства России

Также планируется обсудить усовершенствование договорно-правовой базы в вопросе таможенного и тарифного регулирования.

Ранее мы писали, что Мишустин считает, что проекты Евразийского банка развития способствуют экономическому прогрессу ЕАЭС.

Фото: pixabay.com

Теги: алма-ата, казахстан, мишустин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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