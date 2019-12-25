Мишустин прибыл в Алма-Ату для участия во встрече с коллегами по ЕАЭС

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершил первый иностранный визит в 2021 году. Он прибыл в Алма-Ату для участия во встрече с коллегами по ЕАЭС 5 февраля.
Особое внимание предполагается уделить тематике устранения барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС.
цитата из пресс-службы правительства России
Также планируется обсудить усовершенствование договорно-правовой базы в вопросе таможенного и тарифного регулирования.
Ранее мы писали, что Мишустин считает, что проекты Евразийского банка развития способствуют экономическому прогрессу ЕАЭС.
Фото: pixabay.com
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