Приложение заработает в России с 1 февраля.

Михаил Мишустин надеется, что Казахстан и Киргизия опробуют платформу "Путешествую без COVID-19" для поездок на территорию РФ. Об этом российский премьер-министр сообщил коллегам в рамках международного форума Digital Almaty 2021.

Мы очень надеемся, что Казахстан и Киргизия присоединятся к сервису в ближайшее время, и так же просто жители стран - наших партнеров смогут въезжать в Россию Михаил Мишустин, глава правительства России

Напомним, что приложение "Путешествую без COVID-19" смогут использовать все граждане России с 1 февраля. Также к нему будут подключены Белоруссия и Армения. С помощью ресурса пользователи смогут выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результаты анализа, а после, если они окажутся отрицательными, то отправиться в поездку.

Мишустин анонсировал начало действия приложения "Работа в ЕАЭС".

Видео: форум Digital Almaty-2021