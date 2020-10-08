Россия намерена обеспечить свободное передвижение капитала и услуг в ЕАЭС

Михаил Мишустин рассказал коллегам об итогах недавно проведенного заседания стран ЕАЭС.

Россия намерена обеспечить свободное передвижение капитала, рабочей силы и услуг в ЕАЭС. Об этом на заседании с российскими вице-премьерами рассказал глава правительства Михаил Мишустин. Он заявил, что кабмин продолжит делать все для этого.

Евразийский союз активно развивается, этому не может помешать ни сложная эпидемиологическая ситуация, ни изменение внешней конъюнктуры. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы обеспечить на пространстве союза свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник рассказал, что весной 2021 года страны-участницы ЕАЭС обсудят вопросы обеспечения комфортного уровня жизни, учебы, работы и ведения бизнеса внутри союза. Ранее главы государств утвердили Стратегию развития. Теперь чиновники должны согласовать план по ее реализации, а после - начать выполнение программы.

Напомним, что 5 февраля премьер-министр РФ принял участие в совещании Евразийского межправительственного совета, который состоялся в Алма-Ате.

Мишустин призвал поддержать отстающие регионы.

Видео: Правительство России