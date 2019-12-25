  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кабмин выделил более 25,4 миллиарда рублей на поддержку медучреждений в регионах
Сегодня, 10:08
140
matveyvn

Кабмин выделил более 25,4 миллиарда рублей на поддержку медучреждений в регионах

0 0

Деньги выделены из резервного фонда правительства.

Кабмин выделил более 25,4 миллиарда рублей на поддержку медучреждений в регионах — больниц и поликлиник. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что данная мера поддержки позволит системе здравоохранения оказывать помощь населению на должном уровне в связи продолжающейся пандемией коронавируса.

Деньги выделены из резервного фонда правительства. В кабмине подчеркнули, что выделение денег связано с потребностью медучреждений в дополнительном финансировании, так как допрасходы в связи с пандемией не предусмотрены в региональных фондах ОМС.

Ранее мы писали, что правительство направит 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей.

Фото: pixabay.com

Теги: здравоохранение, кабмин, медицина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии