Деньги выделены из резервного фонда правительства.

Кабмин выделил более 25,4 миллиарда рублей на поддержку медучреждений в регионах — больниц и поликлиник. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что данная мера поддержки позволит системе здравоохранения оказывать помощь населению на должном уровне в связи продолжающейся пандемией коронавируса.

Деньги выделены из резервного фонда правительства. В кабмине подчеркнули, что выделение денег связано с потребностью медучреждений в дополнительном финансировании, так как допрасходы в связи с пандемией не предусмотрены в региональных фондах ОМС.

Ранее мы писали, что правительство направит 10 миллиардов рублей на закупку лекарств для детей.

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