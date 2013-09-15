Путин поддержал идею провести в "Сириусе" конгресс математиков

Участниками станут около тысячи математиков.

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в федеральном образовательном кластере "Сириус" конгресс математиков. Заявление он сделал на заседании Совета по науке и образованию.

С инициативой провести "конференцию участников четырех уже созданных российских математических центров мирового уровня" выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, участниками станут около тысячи математиков, половина из которых — молодые учёные.

Проведение математической конференции в "Сириусе" тоже, мне кажется, будет к месту. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности.

Видео: kremlin.ru