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Путин поддержал идею провести в "Сириусе" конгресс математиков

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Участниками станут около тысячи математиков.

Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в федеральном образовательном кластере "Сириус" конгресс математиков. Заявление он сделал на заседании Совета по науке и образованию.

С инициативой провести "конференцию участников четырех уже созданных российских математических центров мирового уровня" выступил ректор МГУ Виктор Садовничий. По его словам, участниками станут около тысячи математиков, половина из которых — молодые учёные.

Проведение математической конференции в "Сириусе" тоже, мне кажется, будет к месту.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности.

Видео: kremlin.ru

Теги: математика, путин, сириус, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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