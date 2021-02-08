Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности

Президент России Владимир Путин назвал образование и науку ключевыми факторами национальной безопасности. Заявление он сделал заседании Совета по науке и образованию.
Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими факторами.
Владимир Путин, президент России
По его словам, уже многие ведущие мировые государства определяют науку как один из ведущих стратегических приоритетов.
Ранее Кончаловский объявил Путина "абсолютным либералом" и заговорил о русском геноме.
Видео: kremlin.ru
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