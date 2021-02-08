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Путин назвал образование и науку ключевыми факторами нацбезопасности

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Уже многие ведущие мировые государства определяют науку как один из ведущих стратегических приоритетов.

Президент России Владимир Путин назвал образование и науку ключевыми факторами национальной безопасности. Заявление он сделал заседании Совета по науке и образованию.

Именно образование и наука, технологический суверенитет сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими факторами.

Владимир Путин, президент России

По его словам, уже многие ведущие мировые государства определяют науку как один из ведущих стратегических приоритетов.

Ранее Кончаловский объявил Путина "абсолютным либералом" и заговорил о русском геноме.

Видео: kremlin.ru

Теги: наука, образование, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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