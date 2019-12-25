Семейство манулов в Петербурге завершило подготовку к зиме

Манулята из Ленинградского зоопарка почти сравнялись размером с родителями.

Семейство манулов Ленинградского зоопарка в Санкт-Петербурге завершило зажировку к зиме. Четверо котят, появившихся на свет в мае у Шу и Пепе, уже почти сравнялись по размерам со взрослыми особями в их летнем состоянии. Об этом 4 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе зоосада.

По словам сотрудников зоопарка, детёнышей продолжают усиленно кормить наравне со взрослыми животными. Однако период зажировки подходит к концу: манулы достигают максимально возможного для себя веса, после чего их аппетит естественным образом снижается.

Точный вес котят пока неизвестен, поскольку их ещё не приучили к взвешиванию. За массой взрослых Шу и Пепе сотрудники следят с помощью специального тренинга. Так, 25 сентября Шу весил 5,8 кг, а к 27 октября его масса увеличилась до 6,7 кг.

Для Пепе и её детёнышей оборудовали третий вольер. Это позволило разделить подросших животных по полу: мальчиков разместили отдельно от девочек.

Всего в Ленинградском зоопарке содержатся четыре взрослых манула и четыре детёныша. Родители Шу — Свен и самка Намика, а Пепе приходится ему парой.

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Фото: Ленинградский зоопарк