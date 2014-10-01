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Вчера, 17:02
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Японские макаки из Ленинградского зоопарка получили новые игрушки

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Шары наполнили шишками, кукурузой, яблоками, корнем сельдерея, креветками, семечками, орехами, папайей и виноградом.

Японские макаки из Ленинградского зоопарка и дня не могут прожить без приключений. Для обогащения среды их обитания киперы подготовили безопасное папье-маше – игрушки сделаны из натуральной крафтовой бумаги на мучном клейстере, сообщили в пресс-службе учреждения. 

Отмечается, что шары наполнили шишками, кукурузой, яблоками, корнем сельдерея, креветками, семечками, орехами, папайей и виноградом. 

А чтобы наши макаки-проказники не расслаблялись, еду спрятали под сеном и кукурузными листьями. Все-таки в дикой природе лакомства не всегда просто достаются. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Мама Мия, папа Киото и их трое неугомонных малышей Кайко, Акира и Сабуро сразу принялись исследовать шары. 

Ранее в зоопарке показали волка Сумрака. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, японские макаки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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