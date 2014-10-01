Японские макаки из Ленинградского зоопарка получили новые игрушки

Шары наполнили шишками, кукурузой, яблоками, корнем сельдерея, креветками, семечками, орехами, папайей и виноградом.

Японские макаки из Ленинградского зоопарка и дня не могут прожить без приключений. Для обогащения среды их обитания киперы подготовили безопасное папье-маше – игрушки сделаны из натуральной крафтовой бумаги на мучном клейстере, сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что шары наполнили шишками, кукурузой, яблоками, корнем сельдерея, креветками, семечками, орехами, папайей и виноградом.

А чтобы наши макаки-проказники не расслаблялись, еду спрятали под сеном и кукурузными листьями. Все-таки в дикой природе лакомства не всегда просто достаются. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Мама Мия, папа Киото и их трое неугомонных малышей Кайко, Акира и Сабуро сразу принялись исследовать шары.

Ранее в зоопарке показали волка Сумрака.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка