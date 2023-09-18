Петербуржцам в Ленинградском зоопарке показали волка Сумрака

В июне им с братом исполнилось по 2 года.

Жителям Петербурга в пресс-службе Ленинградского зоопарка 17 сентября показали вблизи одного из братцев-волков – Сумрака.

От его завораживающего взгляда и чуткого носа просто невозможно оторваться! Надеемся, мордочка нашего зубастого друга подарит вам отличное настроение на весь день. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В июне Сумраку и Мраку исполнилось по 2 года. Известно, что они совершенно разные как внешне, так и по характеру. Сумрак коренастый, а Мрак повыше и постройнее. Мрак спокойный, размеренный, а Сумрак суетной и "любит позадирать брата".

Ранее в учреждении показали семью красноруких тамаринов.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка