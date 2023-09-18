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17 сентября, 14:32
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Петербуржцам в Ленинградском зоопарке показали волка Сумрака

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В июне им с братом исполнилось по 2 года.

Жителям Петербурга в пресс-службе Ленинградского зоопарка 17 сентября показали вблизи одного из братцев-волков – Сумрака. 

От его завораживающего взгляда и чуткого носа просто невозможно оторваться! Надеемся, мордочка нашего зубастого друга подарит вам отличное настроение на весь день. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

В июне Сумраку и Мраку исполнилось по 2 года. Известно, что они совершенно разные как внешне, так и по характеру. Сумрак коренастый, а Мрак повыше и постройнее. Мрак спокойный, размеренный, а Сумрак суетной и "любит позадирать брата". 

Ранее в учреждении показали семью красноруких тамаринов. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, мрак и сумрак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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