Ленинградский зоопарк показал петербуржцам семью красноруких тамаринов

Они обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали красноруких тамаринов. Они являются яркими приматами, обитающими в тропических лесах Центральной и Южной Америки.

На видео запечатлено прекрасное семейство тамаринов: Ингрит, Астрид и Рагнар. Они с большим интересом рассматривают все вокруг, ведь знают, что скоро "обед". Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Питаются краснорукие тамарины в основном фруктами, цветами, насекомыми, соком деревьев и нектаром.

Ранее в учреждении поделились кадрами с уставшей парагвайской анакондой.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка