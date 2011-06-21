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Ленинградский зоопарк показал петербуржцам семью красноруких тамаринов

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Они обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка показали красноруких тамаринов. Они являются яркими приматами, обитающими в тропических лесах Центральной и Южной Америки. 

На видео запечатлено прекрасное семейство тамаринов: Ингрит, Астрид и Рагнар. Они с большим интересом рассматривают все вокруг, ведь знают, что скоро "обед".

Пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Питаются краснорукие тамарины в основном фруктами, цветами, насекомыми, соком деревьев и нектаром.

Ранее в учреждении поделились кадрами с уставшей парагвайской анакондой. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, приматы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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