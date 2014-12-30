Волкам Мраку и Сумраку из Ленинградского зоопарка исполнилось по 2 года

Волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка 6 июня отпраздновали свое двухлетие. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.
Братцев-волков поздравил самый близкий для них человек – дрессировщик Дмитрий Васильев.
Именинники понежились с "приемным папой" и, конечно, не забыли угоститься сочными кусочками мяса.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
По словам специалиста, волки совершенно разные как внешне, так и по характеру. Сумрак коренастый, а Мрак повыше и постройнее, однако с более широкой мордой. Мрак спокойный, размеренный, а Сумрак суетной и "любит позадирать брата".
Ранее в Ленинградском зоопарке показали самца павлина.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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