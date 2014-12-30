Волкам Мраку и Сумраку из Ленинградского зоопарка исполнилось по 2 года

Братцев-волков поздравил самый близкий для них человек – дрессировщик Дмитрий Васильев.

Волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка 6 июня отпраздновали свое двухлетие. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Братцев-волков поздравил самый близкий для них человек – дрессировщик Дмитрий Васильев.

Именинники понежились с "приемным папой" и, конечно, не забыли угоститься сочными кусочками мяса. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

По словам специалиста, волки совершенно разные как внешне, так и по характеру. Сумрак коренастый, а Мрак повыше и постройнее, однако с более широкой мордой. Мрак спокойный, размеренный, а Сумрак суетной и "любит позадирать брата".

Ранее в Ленинградском зоопарке показали самца павлина.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка