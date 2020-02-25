В Ленинградском зоопарке показали самца павлина

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 5 июня петербуржцам показали самца павлина.
Эти птицы чувствуют себя комфортнее всего в зарослях кустарников, именно поэтому в зоопарке они живут в такой обстановке. Цветы чубушника в вольере павлинов только оттеняют их окрас.
Кроме того, отмечается, что длинные перья самцов не являются хвостом.
Такое "парадное" оперение нужно самцам только в период размножения, чтобы красоваться перед самкой и завоевывать ее. После чего они его сбрасывают. А сам хвост у них маленький и спрятан под надхвостьем.
Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Ранее мы рассказывали о том, что кенгуру из Ленинградского зоопарка родила детеныша.
Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка
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