В Ленинградском зоопарке показали самца павлина

Эти птицы чувствуют себя комфортнее всего в зарослях кустарников.

В пресс-службе Ленинградского зоопарка 5 июня петербуржцам показали самца павлина.

Эти птицы чувствуют себя комфортнее всего в зарослях кустарников, именно поэтому в зоопарке они живут в такой обстановке. Цветы чубушника в вольере павлинов только оттеняют их окрас.

Кроме того, отмечается, что длинные перья самцов не являются хвостом.

Такое "парадное" оперение нужно самцам только в период размножения, чтобы красоваться перед самкой и завоевывать ее. После чего они его сбрасывают. А сам хвост у них маленький и спрятан под надхвостьем. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что кенгуру из Ленинградского зоопарка родила детеныша.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка