По её словам, именно такая сумма указана в её декларации о доходах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ее пенсия составляет 25 тысяч рублей. Заявление она сделала на заседании верхней палаты.

Матвиенко призвала бороться с фейками о размерах пенсий чиновников, которые распространяются в интернете.

Вот я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

По её словам, именно такая сумма указана в её декларации о доходах. Матвиенко подчеркнула, что её трудовой стаж составляет 50 лет. Она заявила, что надо придумать способ, чтобы подобные мифы не рождались — это, по её мнению, поможет избежать дискредитации людей.

По декларации Матвиенко за 2019 год её доход увеличился на 1,4 миллионов рублей и составил 16,7 миллионов рублей.

Ранее Матвиенко заявила, что тестирование российских сенаторов на COVID-19 впервые не выявило заразившихся.

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