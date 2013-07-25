Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что ее пенсия составляет 25 тысяч рублей. Заявление она сделала на заседании верхней палаты.
Матвиенко призвала бороться с фейками о размерах пенсий чиновников, которые распространяются в интернете.
Вот я, например, из интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тыс. рублей.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
По её словам, именно такая сумма указана в её декларации о доходах. Матвиенко подчеркнула, что её трудовой стаж составляет 50 лет. Она заявила, что надо придумать способ, чтобы подобные мифы не рождались — это, по её мнению, поможет избежать дискредитации людей.
По декларации Матвиенко за 2019 год её доход увеличился на 1,4 миллионов рублей и составил 16,7 миллионов рублей.
Ранее Матвиенко заявила, что тестирование российских сенаторов на COVID-19 впервые не выявило заразившихся.
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