Матвиенко: тестирование российских сенаторов на COVID-19 впервые не выявило заразившихся

Тестировали членов Совфеда и сотрудников аппарата.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что тестирование российских сенаторов и сотрудников аппарата верхней палаты на COVID-19 впервые не выявило заразившихся.

За весь период пандемии впервые не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Совет Федерации одобрил закон о наказании за склонение к наркотикам, психотропным веществам и их аналогам в интернете. Парламентарии верхней палаты парламента внесли правки в статью 230 Уголовного кодекса России, а также в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Теперь по данным статьям предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.

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