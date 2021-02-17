Совфед одобрил закон о наказании за склонение к наркотикам в интернете

Документ поступает на подпись Владимиру Путину.

Совет Федерации одобрил закон о наказании за склонение к наркотикам, психотропным веществам и их аналогам в интернете. Парламентарии верхней палаты парламента внесли правки в статью 230 Уголовного кодекса России, а также в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Теперь по данным статьям предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы.

В случае, если склонение к употреблению запрещенных веществ при помощи Интернета повлечет за собой гибель по неосторожности двух и более лиц, то наказание увеличивается до срока 12-15 лет. В этом случае нарушитель также лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Теперь документ, одобренный сенаторами, поступит на подпись президенту России.

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