В Совфеде оценили предложения Эстонии о санкциях против России

Константин Косачев прокомментировал заявление эстонских депутатов о необходимости реагировать на агрессивную внешнюю политику РФ.

В Совете Федерации оценили предложения Эстонии о санкциях против России. Глава комитета СФ по международным отношениям Константин Косачев написал в собственном аккаунте на Facebook о том, что инициатива Таллинна, идущая в обход ООН, представляет собой ни что иное, как агрессивную внешнюю политику. Он уточнил, что сами эстонцы просят ввести ограничения против Москвы именно из-за "агрессивной политики" со стороны РФ.

Парламенту Эстонии и иже с ним следовало бы осознать, что "эффективная политика санкций" в обход ООН и есть агрессивная внешняя политика в чистом виде Константин Косачев, российский сенатор

Напомним, что 15 февраля парламент Эстонии принял заявление о защите гражданских свобод в России. Он призвал Евросоюз сформировать политику антироссийских санкций, которая должна вынудить Москву отказаться от агрессии во внешней политике.

Косачев обвинил Киев и Брюссель в попытке разрушить отношения России и ЕС.

Фото: Piter.tv