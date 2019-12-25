Урмаса Рейнсалу и Март Каллас прокомментировали заявление евродепутата Яна Тоом.

Русскоязычных жителей Эстонии назвали человеческим мусором. Об этом заявил глава Таллинской фракции местной консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас. Политик прокомментировал пост бывшего министра внешнеполитического ведомства Урмаса Рейнсалу, который тот выложил в собственном аккаунте на Facebook. Рейнсалу возмутился тем, что европейский депутат Яна Тоом сравнила российских участников несанкционированных акций с защитниками "Бронзового солдата". По мнению чиновника, данная позиция предает государственность Эстонии, а также российскую демократию.

В России свои бунтари! У нас понаехавший человеческий мусор с советским менталитетом! Март Каллас, эстонский депутат

Старейший парламентарий Таллинского городского собрания Маргарита Черногорова прокомментировала позицию коллеги. По мнению спикера, тот, кто позволяет себе говорить о "понаехавших" только отрицает факты. Депутат напомнила, что к тому моменту (2007 году), политика гражданства проводилась Таллином уже 15 лет. Она считает, что русскоязычные граждане Эстонии имеют законное право на волеизъявление.

Эстонский генерал-майор призвал увеличить расходы на оборону из-за России.

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