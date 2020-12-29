Мартин Херем назвал главной угрозой для Таллинна Россию.

Эстонский генерал-майор призвал увеличить расходы на оборону из-за России. Об этом Мартин Херем сообщил в эфире местного телеканала Vikerraadio в программе Uudis+. По мнению военного, Таллинн должен увеличить расходы на оборону страны до показателя в 6,5 процентов от ВВП. Это позволит властям противостоять "атаке РФ" в течение длительного времени. При этом спикер заметил, что такое увеличение бюджета на данные нужды на данный момент он считает маловероятным.

Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например в Грузии и Украине, и видно, что вооружение России непропорционально велико. Поэтому Эстония должна увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП, хотя это маловероятно Мартин Херем, генерал-майор Эстонии

Эксперт рассказал, что Эстонии необходима дальнобойная артиллерия, система ПВО средней дальности, ВМС, шесть дополнительных бригад для наземной обороны. Это позволит стране отражать военное нападение в случае возникновения необходимости в этом. Первоочередной задачей Херем назвал поддержание боеготовности существующих военных подразделений.

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