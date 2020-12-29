Керсти Кальюлайд выбрала кандидатом на должность главы правительства лидера оппозиционной партии.

Президент Эстонии предложила сформировать правительство лидеру Партии реформ Кае Каллас. Соответствующее предложение Керсти Кальюлайд озвучила на встрече с кандидатом, которая состоялась 14 января.

Борьба с коронавирусом продолжится еще долгое время...Это разрушило нашу экономику, отразилось на благосостоянии и защищенности наших семей. И я, и эстонский народ ожидаем, что в Эстонии скоро будет новое, активное и дееспособное правительство Керсти Кальюлайд, президент Эстонии

Местное законодательство предполагает, что после получения официального предложения кандидат на пост главы правительства обязан в течение 14 дней выступить перед парламентом (Рийгикогу) с докладом об основах формирования нового кабинета министров. По итогам его обсуждений депутаты примут решение о предоставлении кандидату должностных полномочий. После утверждения документа дается еще семь дней на формирование кабмина. Затем у главы государства будет три дня на его утверждение.

Премьер-министр Эстонии заявил об уходе в отставку.

Фото: Facebook/Керсти Кальюлайд